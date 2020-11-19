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Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah suçlamalar

TÜRKİYE ile ilgili küstah suçlamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Müttefik ülkeler, cihatçı gruplarla işbirliği yapamaz. S-400'leri test edemez." düşüncesini dile getirdi.

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Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen 66. NATO Parlamenterler Asamblesi Toplantısı'nda konuşan Miçotakis, Türkiye'nin adını vermeden bir NATO ülkesinin S-400 sistemlerini test edemeyeceğini öne sürdü.

Miçotakis, "Müttefik ülkeler, cihatçı gruplarla işbirliği yapamaz. S-400'leri test edemez. Bu tür uygulamalar, NATO değerlerine zarar veriyor ve siyasi ve askeri kuruluş olarak NATO'nun dayanışmasına, birliğine ve etkinliğine darbe vuruyor. Bunlar, İttifak'ın hedeflerine ve savunma çıkarlarına da aykırı" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerinin NATO'nun birliğini bozduğunu da öne sürdü.

Türkiye'yi suçladı

Miçotakis, "Yunanistan güvenliği sağlamasına rağmen bu alanda NATO'nun birliğini fiilen bozan meydan okumalarla karşı karşıya kalıyor. 2020 yılında bu birlik, Türkiye'nin provokasyonları ve tek taraflı eylemleri nedeniyle ciddi testlere maruz kaldı" dedi.

Mart ayında Türkiye'nin sığınmacı akışlarını Yunanistan'a karşı silah olarak kullandığını ve yazın Atina'nın ülkenin egemenliğine ve denizdeki egemenlik haklarına yönelik eylemler nedeniyle orduyu teyakkuza geçirmek durumunda kaldığını savunan Miçotakis, "İki NATO ülkesinin deniz kuvvetleri 35 gün karşı karşıya kaldı. Bu durum, İttifak'ın güney kanadının güvenliğini ve istikrarını tehdit altında bıraktı" diye ekledi.

Ne olmuştu?

Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'de savunma kabiliyetini artırmak maksadıyla ABD'den iki düzine kadar beşinci nesil F-35 savaş uçağı alımına yönelik resmi bir talepte bulunmuştu. F-35 alım talebinin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımına karşı bir adım olarak değerlendirilmişti.

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