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Siirt'ten acı haber! Koronavirüs tedavisi gören iki kardeş birer gün arayla hayatını kaybetti

SİİRT'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören iki kardeş birer gün arayla yaşamını yitirdi.

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Bir süre önce Kovid-19'a yakalanan Mehmet Ali Sevilgen (74) ve kardeşi Şükrü Sevilgen (66), Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Müdahaleye rağmen kardeşlerden Mehmet Ali önceki gün, Şükrü Sevilgen de dün hayatını kaybetti.

İşlemlerin ardından aileye teslim edilen iki kardeşin cenazesi Zevye Mezarlığında yan yana toprağa verildi.

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