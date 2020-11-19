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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK'nın defteri kapatılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yurt içi terörist sayısının 340 seviyesinin altına düştüğünü açıkladı. Soylu "PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yurt içindeki terörle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, PKK'nın tükenme noktasına geldiğini belirtti, "PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur." dedi.

Soylu, yurt içinde kalan terörist sayısını da açıkladı. Soylu, yurt içindeki terör operasyonları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yurt içi terörist sayısı 340 seviyesinin altına düşmüştür"

Son 4 yılda emniyet ve jandarmamızın ikna yöntemiyle ulaştığı sayı 824 kişidir. Kendiliğinden teslim olanlar ile birlikte bu sayı bin 842 kişi olmuştur.

Yurt içi terörist sayısı 340 seviyesinin altına düşmüştür. Bu kış sahadan hiç çıkmayacağız. Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur.

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