BIST 1.318
DOLAR 7,55
EURO 8,95
ALTIN 454,64
HABER /  POLİTİKA

Bakan Hulusi Akar'dan Libya açıklaması: Bu sorunun askeri bir çözümü yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Libya'da barış ve istikrarın sağlanması için Hafter'e yapılan tüm dış yardımların bir an önce kesilmesi şarttır. Hafter güçleri ve yabancı paralı askerler güvenlik, istikrar ve diplomatik çabalar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Hepimizin kabul ettiği gibi, bu sorunun askeri bir çözümü yok.'' açıklamasını yaptı.

Abone ol

Bakan Akar: Libya'da barış ve istikrarın sağlanması için Hafter'e yapılan tüm dış yardımların bir an önce kesilmesi şarttır. Hafter güçleri ve yabancı paralı askerler güvenlik, istikrar ve diplomatik çabalar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Hepimizin kabul ettiği gibi, bu sorunun askeri bir çözümü yok.

Türkiye, reformlara desteğini sürdürmeye ve Libya halkına ulusal güvenlik, siyasi istikrar ve temel kamu hizmetlerini sağlamaya kararlıdır. Sonuç olarak Türkiye, istikrarlı, barışçı ve müreffeh bir Libya'nın kurulmasında kardeşlerimizin, Libya halkının ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yanında yer almakta kararlıdır.

Ayrıntılar geliyor...

SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa'da 100 TL'deki hatayı görenler şaşkına döndü! Bu parayı insanlar görmeye geliyor
Merkez Bankası'nın verdiği faiz kararı sonrası dolar sert çakıldı
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Doları düşüren faiz artırımı bakın ne kadar
Almanya’da 'Ülkücü Hareket' resmen takip altına alındı! Teklif oy çokluğuyla kabul edildi
Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: Depremden sonra virüs kaynaklı vefat sayıları 3 katına çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Siirt'ten acı haber! Koronavirüs tedavisi gören iki kardeş birer gün arayla hayatını kaybetti
Ekrem İmamoğlu gelişmeyi böyle duyurdu: 'Yetersiz bakiye' dönemi bitti
Hacklenmesi 1 saniye sürmüyor işte 2020 yılının en kötü 20 şifresi: Zirve aynı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yurt içi terörist sayısı 340 seviyesinin altına düştü
Mahfi Eğilmez Merkez Bankası faiz kararını değerlendirdi: Aslında pek bir şey değişmedi
Restoranlar kapalı mı olacak içeri girmek yasak mı oldu?
Yorumlar