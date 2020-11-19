Bakan Hulusi Akar'dan Libya açıklaması: Bu sorunun askeri bir çözümü yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Libya'da barış ve istikrarın sağlanması için Hafter'e yapılan tüm dış yardımların bir an önce kesilmesi şarttır. Hafter güçleri ve yabancı paralı askerler güvenlik, istikrar ve diplomatik çabalar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Hepimizin kabul ettiği gibi, bu sorunun askeri bir çözümü yok.'' açıklamasını yaptı.

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Bakan Akar: Libya'da barış ve istikrarın sağlanması için Hafter'e yapılan tüm dış yardımların bir an önce kesilmesi şarttır. Hafter güçleri ve yabancı paralı askerler güvenlik, istikrar ve diplomatik çabalar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Hepimizin kabul ettiği gibi, bu sorunun askeri bir çözümü yok.

Türkiye, reformlara desteğini sürdürmeye ve Libya halkına ulusal güvenlik, siyasi istikrar ve temel kamu hizmetlerini sağlamaya kararlıdır. Sonuç olarak Türkiye, istikrarlı, barışçı ve müreffeh bir Libya'nın kurulmasında kardeşlerimizin, Libya halkının ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yanında yer almakta kararlıdır.

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