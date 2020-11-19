İyi Parti Lideri Meral Akşener'den 'Alaattin Çakıcı' yorumu milli iradeye tehdit

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Alaattin Çakıcı'nın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret içeren mektubu hakkında konuştu. Akşener, söz konusu mektuptaki ifadeleri 'milli iradeye karşı yapılmış bir tehdit olarak görüyorum' dedi.

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Alaattin Çakıcı'nın, önceki gün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik yazdığı mektubun yankıları devam ediyor. MHP ve CHP arasında sert restleşmelere sebep olan mektup, İyi Parti Lideri Akşener'in de gündemindeydi. Akşener, mektubu milli iradeye karşı yapılmış bir tehdit olarak yorumladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Akşener'e Alattin Çakıcı'nın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin açıklamaları da soruldu.

Akşener, savcılık tarafından, CHP'nin müracaatı doğrultusunda Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisini edindiğini söyledi.

"Soruşturmayı olumlu buluyorum"

Soruşturma açılmasını olumlu karşıladığını söyleyen Akşener, "Dünden itibaren takip ettiğim bir şey oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, sayın İçişleri Baknı'nın ve sayın Adalet bakanı'nın bu tavra karşı herhangi bir söylemi tutumu olacak mı diye. Şu ana kadar herhangi bir cümle, kelime, harf duymadık. Ana muhalefet partisinin genel başkanının bu manada tedit edilmesi ve Türkiye'yi yönetenlerin de kulağının üstüne yatması çok manidardır. Ama bu beyefendilere de hatırlatmak isterim ki; siyasetçi siyasetçinin dostu olmak zorundadır.

"Milli iradeye karşı yapılmış bir tehdit''

Bunu milli iradeye karşı yapılmış bir tehdit olarak görmekte olduğunu ifade etmek isterim. Hepimiz belli dönemlerde tehdit aldık. Ama şimdiye kadar hiçbir siyasetçi böyle bir tehdidin yanında durmadı. Asıl bakılması gereken yer burası." ifadelerini kullandı.

Adalet reformu göndermesi

Konuyu adalet reformu söylemlerine getiren akşener, "Sayın Abdülhamit Gül, uzun bir adalet reformundan, hukukun üstünlüğünden bahsetti. Sayın Erdoğan da bu reform konusunu desteklediğini ifade etti. Sonra tehdit geldi. Sonra bir küçük ortak o tedide sahip çıktı. Bence Abdülhamit Gül'e küçük ortak tarafından 'Haddini bil. Reform meform yapamazsın.' denmiştir." dedi.

Çakıcı ne demişti?

Kılıçdaroğlu, Salı günü partisinin meclis grup toplantısında, yargıdaki reform tartışmalarına değinerek hükümete, "Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?" diye sordu.

Çakıcı hemen ardından Twitter hesabından yayınladığı 4 sayfalık mektupta, CHP liderine “Vatan hainleri ile Bahçeli’yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın”, “Akıllı ol”, 'dürzü', 'seni bakla çubuğu ile tanıştırırım" gibi tehdit ve hakaret içerikli cümleler kullandı.

Alaattin Çakıcı'nın tehdidine ilişkin dün konuşan Kılıçdaroğlu, "Hiçkimse unutmasın, bizim ruhumuzu oluşturan temel öge Kuvayı Milliye'dir. Çakalların bulunduğu yerde hiçkimse bize bir şey söyleyemez." dedi.

Eleştirilerin odağındaki Çakıcı, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki gösterip Twitter hesabından bir kez daha açıklama yaptı:

"Hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene"

"Sen ve avanene sesleniyorum" diyen Çakıcı, "Başta sende ve avanende yürek varsa ben her gün sokaktayım. Çakal gibi uluyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Sende ve o avanende o yürek var mı?."