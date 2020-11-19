KKTC'nin yerli otomobili Günsel'in fiyatı ne kadar? Türkiye'de görücüye çıktı!
Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk yerli otomobili 'Günsel' MÜSİAD EXPO'da anavatanıyla buluştu. Yüzde 100 elektrikli otomobil Günsel'in ilk modeli B9, İstanbul'da sergileniyor. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 160 Türk mühendis ve tasarımcı tarafından geliştirilen
KKTC'nin yerli otomobil markası Günsel, MÜSİAD Expo 2020 fuarı kapsamında İstanbul geldi. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 160 Türk mühendis ve tasarımcı tarafından geliştirilen Günsel, ilk modeli B9, MÜSİAD Expo 2020 Fuarı’nda sergileniyor. Günsel'in dikkat çeken özellikleri bulunuyor. Otomobilin fiyatı da merak konusu. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, fuarda aracın fiyatı ile ilgili açıklama yaptı.
Fuar'a iki modelle geldi : Günsel B9 ve J9 modeli ile fuarda yer alan elektrikli araçlar, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Yüzde 100 elektrikli araç, 350 kilometre menzile sahip. 0’dan 100 kilometreye 8 saniyede ulaşabilen aracın motoru yaklaşık 187 beygir gücünde.
Araçlar hakkında Günsel Yönetim Kurulu Üyesi Yalvaç Akgün bilgiler verdi. Akgün, ''Aracımızı KKTC’de ürettik, şimdide Anavatan ile buluşturmak dolayı mutlu ve gururluyuz. Aracımızı 20 Şubat tarihinde Kıbrıs’ta tanıttık, ardından ilk geldiğimiz yer burası oldu. B9 modellerimiz prototip aşamasında. Bu modeli ilk aşamada seri üretime taşımak istiyoruz. J9 modelimiz ise şuan maket aşamasında. O modelimiz için ilk etapta prototipe ardından seri üretime geçmek istiyoruz.