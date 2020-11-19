KKTC'nin yerli otomobili Günsel'in fiyatı ne kadar? Türkiye'de görücüye çıktı!

Araçlar hakkında Günsel Yönetim Kurulu Üyesi Yalvaç Akgün bilgiler verdi. Akgün, ''Aracımızı KKTC’de ürettik, şimdide Anavatan ile buluşturmak dolayı mutlu ve gururluyuz. Aracımızı 20 Şubat tarihinde Kıbrıs’ta tanıttık, ardından ilk geldiğimiz yer burası oldu. B9 modellerimiz prototip aşamasında. Bu modeli ilk aşamada seri üretime taşımak istiyoruz. J9 modelimiz ise şuan maket aşamasında. O modelimiz için ilk etapta prototipe ardından seri üretime geçmek istiyoruz.