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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanan Vaniköy Camii'ni ziyaret etti incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde çıkan yangında büyük zarar gören tarihi Vaniköy Camisi'nde incelemede bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan Mezarlığı'na giderek gazeteci-yazar Ahmet Kekeç ile gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in kabirlerini ziyaret etti. 

Erdoğan, daha sonra 15 Kasım'da çıkan yangında tahribata uğrayan, tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ihya edilecek olan tarihi Vaniköy Camisi'ne geldi.

Çalışmalara ilişkin bilgi aldı

Burada incelemede bulunan Erdoğan, yangın sonrası başlatılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da eşlik etti. 

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