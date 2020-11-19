Kreşler kapandı mı özel ve devlet kreşleri tatil mi oldu yeni bilgi geldi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şu an ara tatilde olan tüm eğitim öğretim kurumları 31 Aralık'a kadar tatil olacak açıklaması MEB tarafından yapıldı. Bu haberin ardından çocuğu kreşe ya da anaokuluna giden velilerin kafası karıştı. Peki anaokulları kapanacak mı, tatil mi oldu? 23 Kasım'da kreşler anaokulları açılıyor mu?

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Koronavirüs vakalarının artışının ardından yeni tedbirler bir bir hayata geçiriliyor. Sistemde değişikliğe gidilen alanlardan biri de eğitim oldu. Yeni önlemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020’ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi.

Kreş ve anaokulları açılacak mı: Konu hakkıda Milli Eğitim Bakanlığı açıklaması şu şekilde;

*Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır.

Ara vermeyi istemezdik: Bakan Selçuk açıklamasında, “Öğrencilerimizin güveni, huzuru, mutluluğu ve başarısı için velilerimiz, öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve tüm eğitim ailemizle birbirimize kenetlenmemiz gereken bir süreçteyiz.

Tedbirlerimizi hijyen standartlarına bağlı olarak en üst düzeyde aldığımız, çocuklarımızın okul bahçelerindeki ve sınıflarındaki temassız oyunlarını bile tasarladığımız yüz yüze eğitime aşamalı geçiş sürecimize en hızlı şekilde yeniden başlamak en büyük temennimizdir. Gönül arzu ederdi ki; bu arayı vermeyelim hatta dünya ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi tüm sınıf düzeylerimizle okullarımızla buluşalım. Fakat ülke genelindeki koşullar nedeniyle böyle bir kararı almak durumunda kaldık.