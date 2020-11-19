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Fenerbahçe'nin gözdesi Ali Akman Fatih Terim'e söz verdi!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Ali Akman tercihini Fatih Terim'den yana kullandı.

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Henüz 18 yaşında Türk futboluna damgasını vurmaya başladı. Bu sezon 1. Lig'de Bursaspor formasıyla çıktığı 9 maçta 7 gol atan genç yetenek, emin adımlarla gol krallığına doğru ilerliyor. Ali Akman'ın soyadı ise tesadüf değil, Galatasaray'ın eski yıldızı, aynı zamanda yardımcı antrenörlük görevi de üstlenen Ayhan Akman'ın yeğeni. Bursa altyapısında yetişen ve yavaş yavaş yıldızını parlatan Ali'nin bu çıkışı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

“Fatih Hoca’ya söz verdik”
Fanatik’in haberine göre; Menajerler, Ali Akman'ın hem amcası hem de temsilcisi olan Ayhan Akman'la görüşerek, aralarında Türkiye ve 5 büyük ligden devlerin de bulunduğu teklifler getirdi. Ancak Ayhan Akman'ın cevabı kısa ve netti: "Fatih hocaya sözümüz var..." Genç futbolcunun da Türkiye'de kalırsa Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi her şeyden çok istediği ifade edildi.

Galatasaray'ın yolunu tutması bekleniyor
Ali'nin Bursaspor'la olan kontratı sezon sonunda bitiyor. Sözleşme tamamlandığında, Sarı-Kırmızılılar yetiştirme tazminatı ödeyerek genç oyuncunun bonservisini alabilecek. Fatih Terim'in uzun süredir takip ettiği, kadrosunda görmek ve süre vermek istediği Ali Akman'ın, önümüzdeki yaz döneminde Galatasaray'ın yolunu tutması bekleniyor.

Önce Galatasaray sonra Avrupa
Bu arada genç forvetin Avrupa hayali de var. Ancak önceliği, Sarı-Kırmızılı formayla tecrübe ve başarılar elde ettikten sonra daha donanımlı bir şekilde Avrupa'nın yolunu tutmak.

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