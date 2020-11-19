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Kayseri'de 21 araçtan hırsızlık yapan oto faresinin arsız cümlesi

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'de araç sürücülerinin kabusu olan hırsız saniyeler içinde kapısını açtığı 21 otomobilden değerli eşyaları çaldı. Polisin takibiyle yakalanan hırsızlık zanlısının gazetecilere 'yakışıklı çekin' demesi pes dedirtti.

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İl genelinde son 4 ay içerisinde meydana gelen 21 otodan araç ruhsatları, ehliyet, 40 bin TL değerinde anfi büffer teyp ve araç aksesuarlarının çalınması olaylarıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda Oğuz T.'nin (24) hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda Oğuz T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

Sağlık kontrolüne götürülen Oğuz T.'nin, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Yakışıklı çekin" demesi şaşırttı.

Şahsın araçların kapısını açarak hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarınca böyle kaydedildi.

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