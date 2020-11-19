Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'a 2 iyi haber

Beşiktaş’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavileri sona eren Necip Uysal ve N’Sakala takıma döndü. 2 futbolcu da Başakşehir maçında forma giyebilir.

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Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında Başakşehir’i konuk edecek. Hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavileri tamamlanan Necip Uysal ve N’Sakala çalışmalara başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, 2 oyuncusunun antrenman performansına göre kararını verecek.

Kovid-19 tedavileri devam eden Vida, Welinton, Rosier, Hasic ve Oğuzhan’ın yanı sıra sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve kart cezalısı Ersin mücadelede forma giyemeyecek.

Kaleyi Utku Yuvakuran’a teslim edecek olan Yalçın; Necip ve N’Sakala’nın hazır olmaması halinde sağ bekte Dorukhan Toköz, sol bekte Rıdvan Yılmaz’a forma verecek. Savunmada Souza ve Montero, orta sahada ise Atiba-Mensah ve Ljajic’in görev alması bekleniyor. Siyah-beyazlıların hücum hattı Ghezzal, Larin ve Aboubakar’dan oluşacak.

Cumartesi günü Vodafone Park’ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.