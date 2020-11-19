Abdullah Avcı, Beşiktaş'a ihtarname gönderdi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı ekibin eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kulübe ihtarname gönderdiğini söyledi.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı konusunda açıklamalar yaptı.

Basın mensuplarıyla görüşen Çebi, 57 yaşındaki teknik adamla gelinen son süreci anlattı:

"Trabzonspor'la anlaştıktan 1 gün sonra bize 19 milyon TL'lik ihtarname gönderdi. Bizden 11 milyon TL almıştı. Toplamda 30 milyon TL'lik alacağından kalan 19 milyon TL'yi istiyor. Helalleşmemiz gerekiyor, onu da kırmamamız gerekiyor. Bir abi-kardeş gibi bu işi çözmemiz gerekiyor. Üzerimde camia baskı oluşturuyor ama anlaşacağımızı düşünüyorum. Bir yabancı hoca gibi katı olacağını düşünmüyorum."