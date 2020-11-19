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POLİTİKA

Bülent Arınç'tan Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın istifasına dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın istifasında kendisinin herhangi bir etkisi olmadığını söyledi. Arınç, İstişare Kurulu'nda Albayrak'ın ismi zikredilerek herhangi bir konuşmasının olmadığını söylerken şerefi üzerine yemin etti!

Habertürk canlı yayınında soruları yanıtlayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, görevinden istifa eden Berat Albayrak ile ilgili iddialara cevap verdi.

İstifa meselesinde dahli olduğuna dair haberleri yalanlayan Arınç, "İki iddiada külliyen yalandır. Birincisi Albayrak'ın görevini bırakmasına dahil olmadım. 'Gitmezse 30-40 AK Parti milletvekili ayrılır' demedim. İkincisi Yüksek İstişare Kurulunda isim zikretmedik" açıklamasını yaptı.​

İşte Arınç'ın o açıklamaları;

"İki iddia var ikisinin de doğru olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi ben demişim ki "Eğer bu devam edecek olursa yani bakan ve bugünkü yönetimle Hazine ve Maliye açısından, AK Parti'den 30-40 milletvekili ayrılacak ve onlar felan partiye gidecekler. Cumhurbaşkanı bunu duyunca fevkalade üzülmüş veya endişe etmiş. Süleyman Soylu Bey'e söylemiş o da doğrulayınca güya böyle bir görevden alma olmuş." Külliyen yalan! Böyle bir şey ne konuşuldu ne de şahit oldum. 

"Bu tabir bile hoş değil"

İkinci bir konu da bir gazeteci yazdı. Aramızdaki ağabey kardeş ilişkisinden de bahsederek, kendilerini bir kenara davet edip, bak iş böyle böyle demişim ve kendisini uyarmışım. Şunu rahatlıkla söyleyeyim, istişare kurulunda bu tür konular isim zikredilerek konuşulmaz. İsim zikrederek konuşulması da edebe aykırı bence. Yani ismi geçen kişinin Sayın Cumhurbaşkanına yakınlığını, aile içi yakınlığını bilen bir kişi olarak ismen zikrederek böyle bir şeyden bahsedemem. Olsa olsa belki genelde bir değerlendirme yapmış olabilirim. Son gündemde bu konular konuşurken biz altı kişiyiz, kesinlikle onu kenara davet ederek bu tabir bile hoş değil belki böyle böyle böyle demedim. Bunu rahatlıkla şerefimle temin ederim"

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