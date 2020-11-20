Bülent Arınç'ın o sözleri Cumhur İttifakı'nda krizi neden olur mu?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Bülent Arınç'ın yargı reformu konusundaki sözlerinde işaret ettiği Osman Kavala'nın tutukluluk haliyle ilgili değerlendirmesinin Cumhur İttifakı'nda krize neden olmayacağını söyledi.

Arınç'ın yayında olduğu sırada TV100 ekranlarında yayınlanan Sağlı Sollu programında konuşan Hadi Özışık, Arınç'ın kendi görüşlerini açıkladığını belirtti.

Özışık, "Yargı ve ekonomi reformu açıklamalarından sonra akla ilk gelen isim Osman Kavala oldu. Bülent Arınç kendi görüşlerini söylüyor ama gündem oluşturuyor. Göreceğiz bu hafta bu konuyu konuşacağız" yorumunda bulundu.

Özışık sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Bülent Arınç, Osman Kavala davasının AK Parti'ye zarar verdiğini düşünerek böyle bir açıklama yaparak gündemde tutmaya çalışıyor olabilir. Yani millette var olan bir beklentiyi dile getirmiş olabilir."

Özışık ardından AK Parti'den ismini vermediği bir ismin mesajını paylaştı.