BIST 1.313
DOLAR 7,53
EURO 8,96
ALTIN 455,67
GÜNCEL

Bülent Arınç'ın o sözleri Cumhur İttifakı'nda krizi neden olur mu?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, TV100'de Bülent Arınç'ın Osman Kavala ile ilgili sözlerini değerlendirdi. Özışık, Kavala konusunda hukukun vereceği bir kararın MHP tarafından da kabul göreceğini söyledi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Bülent Arınç'ın yargı reformu konusundaki sözlerinde işaret ettiği Osman Kavala'nın tutukluluk haliyle ilgili değerlendirmesinin Cumhur İttifakı'nda krize neden olmayacağını söyledi.

Arınç'ın yayında olduğu sırada TV100 ekranlarında yayınlanan Sağlı Sollu programında konuşan Hadi Özışık, Arınç'ın kendi görüşlerini açıkladığını belirtti. 

Özışık, "Yargı ve ekonomi reformu açıklamalarından sonra akla ilk gelen isim Osman Kavala oldu. Bülent Arınç kendi görüşlerini söylüyor ama gündem oluşturuyor. Göreceğiz bu hafta bu konuyu konuşacağız" yorumunda bulundu.

Özışık sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Bülent Arınç, Osman Kavala davasının AK Parti'ye zarar verdiğini düşünerek böyle bir açıklama yaparak gündemde tutmaya çalışıyor olabilir. Yani millette var olan bir beklentiyi dile getirmiş olabilir."

Özışık ardından AK Parti'den ismini vermediği bir ismin mesajını paylaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 2 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim insanları koronavirüse karşı en etkili yöntemi açıkladı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (19 Kasım Perşembe)
Trump’ın avukatı Rudy Giuliani'nin basın toplantısında zor anları!
Borsa İstanbul'da tüm zamanların kapanış rekoru gelişti
Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecine ilişkin illere yazı gönderdi
İstanbul'da vapura binen genç kız cinsel tacizine maruz kaldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Karabağ'a dikti
Bülent Arınç: Demirtaş ve Kavala tahliye edilmeli
Selahattin Demirtaş Devran kitabı konusu ne? Bülent Arınç okudum deyince...
Sağlı Sollu'da gazetecilerin kutuplaşmasına karşı ortak tavır
Alaattin Çakıcı ve Kılıçdaroğlu polemiğinde neler oluyor?
TV8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir: Adalet yerini bulacak!
Evde tavuk şiş nasıl yapılır tadıyla büyülüyor!
Haftasonu sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor ne zaman bitiyor?