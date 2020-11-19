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Alaattin Çakıcı ve Kılıçdaroğlu polemiğinde neler oluyor?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektupta, "Hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene" diyerek dikkatleri yine üzerine çeken Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektupta, "Hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene" diyerek dikkatleri yine üzerine çeken Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektupla başlayan, Devlet Bahçeli'nin de tartışmaya katılmasıyla artan gerginlik sonrasında konu yargıya taşınıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.  

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Çakıcı, 17 Kasım günü Twitter hesabından paylaştığı mektupla yeniden gündeme geldi. Çakıcı, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında kendisi hakkında "mafya" dediğini ifade ederek tehditler savurmuş, CHP liderine "akıllı ol", "vatan hainleri ile BAhçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın", "kazığa oturturum" gibi tehdit ve  hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı.

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