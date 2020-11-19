Dubai'deki Nusret'in altın tozlu kahve şovu sosyal medyayı salladı

Arap ülkelerinin geleneksel kıyafeti olan kandura giyen Nusret Gökçe'nin paylaştığı cappuccino videosu, Instagram'da 600 binin üzerinde izlendi.

Altın tozlu İtalyan kahvesini 500 TL'ye satan Nusret için sosyal medyada yapılan bazı yorumlar dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları:

"Kahveyi içmeniz tamam da, ağzınız niye yamuluyor?"

"Parayı çok buldunuz, ne yapacağınızı şaşırdınız."

*"Bir Türk kahvesinin bu kadar ballandıra ballandıra reklamını yapamadın, capuccino da cappuccino."