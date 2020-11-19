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Perihan Abla'nın Sevil'i Songül Ülkü'den şoke eden iddialar!

Bir dönemin dikkat çeken oyuncularından olan Songül Ülkü yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Ülkü çıplak fotoğraflarının Özcan Deniz'e gönderildiğini iddia etti.

Bir döneme damga vuran Perihan Abla dizisinin oyuncularından Songül Ülkü, Uçankuş TV'ye konuk olarak katıldı. Ekranlardan uzak bir yaşam süren Songül Ülkü, şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

“Perihan Abla” dizisiyle ünlenen Songül Ülkü, öyle açıklamalar yaptı ki magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Songül Ülkü, canlı yayında Marmarisli bir iş insanının kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

Songül Ülkü'nün bir diğer iddiası da ilginçti. Ülkü açıklamasında “Özcan Deniz bana aşıktı. Bence benim çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz’e gönderdiler. Özcan Deniz’e sormak lazım” dedi.

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