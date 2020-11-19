Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Rusya Devlet Başkanı Putin krize girdi

Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan koronavirüs, dünyaya diz çöktürmeye devam ediyor. İkinci dalganın vurduğu ve neredeyse her gün rekor seviyede vaka bildiren Rusya'da virüse yakalanan kişi sayısı 2 milyonu aştı. Ülkede Devlet Başkanı Putin'in sağlık durumu endişe yarattı. Kremlin, televizyonda yayınlanan bir toplantıda öksürük krizi geçiren Vladimir Putin'in sağlık sorunları olduğunu inkar etmek zorunda kaldı.



68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı, koronavirüsün neden olduğu 'akut finansal sorunlar' hakkında üst düzey yetkililerle konuşurken öksürük krizine girince cümlesini bitirmekte zorlandı. Görüntüler daha sonra, ofisi tarafından yayınlanan yeni bir versiyonda, Putin'in öksürük nöbetinin daha az şiddetli görünmesi için yeniden düzenlendi.



"Kesinlikle normal"

Devlet haber ajansı TASS, Kremlin'e Putin'in sağlığı hakkında sorular sordu ve "kesinlikle normal" olduğu cevabını aldı. TASS, 'Başkan özür diledi ve toplantıya neredeyse hiç ara vermeden devam etti' ifadelerini kullandı. Putin, öksürük nöbeti başladığında Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ve diğer üst düzey yetkililerle görüntülü görüşme yapıyordu. "Affedersiniz" diyen Putin, konuşmasına devam etmek için çabalarken sağ elini tekrar tekrar ağzına doğru kaldırdı.