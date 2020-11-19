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Evde KFC tavuk nasıl yapılır çıtır çıtır lezzet!

Fast food sektörü bize enfes çıtır tavuklarda sunuyor.

Özellikle film ya da maç gecelerinin vazgeçilmezi KFC tavuk parçalarını evde ne kadar denesek de beceremiyoruz. Ya üzerindeki o kaplama kalmıyor ya tavuk çok kuruyor ya da baharatlarını hiçbir zaman tutturamıyoruz. Çıtır tavuk yapılışı hakkında bilmeniz gereken tüm püf noktalarının sırlarını açıklıyoruz. İşte bu sorunların önüne geçebilen enfes KFC tavuk tarifi ile karşınızdayız! Şimdiden afiyet olsun...

Marine için;

1 kilo tavuk kanat, 1 yemek kaşığı soya sosu, 2 yemek kaşığı ketçap, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, tuz.

Unlu karışım için;

2,3 su bardağı un, yarım su bardağı mısır unu, 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, tuz.

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