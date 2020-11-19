Ali Babacan'a tepkiler büyüyor!

Uzun yılar iktidarda kaldıktan sonra muhalefete düşen Ali Babacan’ın açıklamaları tartışmalara neden oldu. Babacan yaptığı açıklamalara farklı kesimlerden tepki yağıyor. Gezi olaylarıyla ilgili açıklamalarına Ahmet Hakan’dan ‘’Samimiyetsiz’’ tepkisi alan Babacan’ın, Kavala’nın serbest bırakılmasıyla ilgili söylemlerine ise ilk tepki Soner Yalçın’dan geldi.

AK Parti ile yollarını ayırdıktan sonra DEVA Partisi’nin başına geçen Ali Babacan’ın Sosyal medya üzerinden yürüttüğü ‘’Korkma Türkiye’’ kampanyası paylaşımına yapılan Gezi Davacısı hatırlatmasına ilişkin açıklamaları tepkilere neden oldu. Gezi Davasında şikayetçi olmadığını savcının bütün bakanları mağdur olarak yazdığını söylemesi ‘’samimiyetsiz’’ bulundu. Babacan, kendisine yöneltilen “Sen niye Gezi olaylarında davacı olmuştun?” Sorusuna "Ben davacı değildim, şikâyetçi değildim, mağdur da değildim. Savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirdi. Araştırdım, davadan çekilmek kanunen mümkün değildi. İşte bugün buradan savcılara sesleniyorum: Ben bu davanın mağduru değilim. Silin benim adımı." Şeklinde yanıt vermesi polemik yarattı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Ali Babacan işte budur bundan ibarettir" başlıklı köşesinde Babacan'ın Gezi davasıyla ilgili bu sözlerini samimiyetten uzak bularak eleştirdi. Bugünlerde "demokrat" ve "özgürlükçü" takılan Babacan'ın o yıllarda farklı tavır sergilediğine dikkat çeken Ahmet Hakan, Ali Babacan’ın bu sözlerine, ‘’İyi ama Sayın Ali Babacan... Madem şikâyetçi değildin, madem mağdur değildin, madem davadan çekilmek kanunen mümkün olmadığı için davadan çekilemedin.

Savcılara “Silin kardeşim benim adımı bu davadan” diye seslenmek için ne diye bunca zamanın geçmesini bekledin ki? ‘’ diyerek tepki gösterdi.

Babacan’ın geçtiğimiz günlerde partisinin il kongrelerinde yaptığı konuşmanın ise yankıları devam ediyor. Bingöl ve Elazığ il kongrelerinde konuşan Babacan'ın "Başta Kavala olmak üzere düşünce suçluları serbest bırakılmalı" çağrısına ilk tepki, Soner Yalçın'dan geldi.

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın bir dönem Fetö’nün kötülüklerine ortak olmakla suçladığı Babacan’ın liberal ve özgürlükçü söylemlerini FETÖ üzerinden eleştirdi.

Babacan partisinin il kongresinde ‘’bunca hukuksuzluğu kim yaptı’’ diye sormuş ‘’Osman Kavala bin günden fazladır cezaevinde. Hukukçu arkadaşlarımıza dosyalarını incelettim. Dosyaların durumu içler acısı, tam bir hukuk garabeti. Osman Kavala’yı, Ahmet Altan’ı ve nice kişiyi ceza evinde tutuyorlar.’’ şeklinde konuşmuştu.

Babacan’ın bu yeni tavrına ilişkin tepkiler ise gecikmedi. Soner Yalçın sözcü gazetesinde ‘’Ali Babacan’ın af istekleri’’ başlığıyla yayınladığı köşesinde Babacan’ı FETÖ üzerinden eleştirerek, FETÖ kötülüğünün başka ortakları vardı; bir esnaf, bir akademisyen, bir politikacı ya da bir köşe yazarı gibi.. Asıl yüzleşmemiz gereken konu bu…" diyerek ’İki yıl hapiste kalmış biri olarak şiddete karışmamış tutukluların bir gün bile zindanda kalmasını istemem. Ama Ali Babacan gibi politikacıların, “düşünce suçlusu” diye kimilerini yüceltme tavrını da alkışlamam." İfadelerini kullandı.