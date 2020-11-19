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Evde tavuk şiş nasıl yapılır tadıyla büyülüyor!

Pek çok yemekte olduğu gibi tavuk şişi de evde en lezzetli haliyle pişirmek mümkün. Peki tavuk şiş nasıl yapılır?

Bugün sizler için lokum gibi dokusu enfes kokusuyla damaklarda yer edecek bir tavuk şiş tarifi hazırladık. Sevdikleriniz ve misafirlerinizin hayran kalacağı tavuk şişin yapımı düşündüğünüzden çok daha kolay. Malzemeler hazırsa eğer sizleri mutfağa kadar alalım. İşte leziz mi leziz tavuk şiş tarifi!

Malzemeler;

600 gr. kuşbaşı tavuk,  1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber,  yarım tatlı kaşığı kekik,  1 çay kaşığı karabiber, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 yemek kaşığı soya sosu.

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