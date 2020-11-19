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İYİ PARTİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Alaattin Çakıcı açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret içeren mektubu hakkında konuştu. Akşener, söz konusu mektuptaki ifadeleri 'milli iradeye karşı yapılmış bir tehdit olarak görüyorum' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Meral Akşener'e Alattin Çakıcı'nın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin açıklamaları da soruldu. Akşener, savcılık tarafından, CHP'nin müracaatı doğrultusunda Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisini edindiğini söyledi.

"Siyasetçinin dostu olmak zorundadır"
Soruşturma açılmasını olumlu karşıladığını söyleyen Akşener, "Dünden itibaren takip ettiğim bir şey oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, sayın İçişleri Baknı'nın ve sayın Adalet bakanı'nın bu tavra karşı herhangi bir söylemi, tutumu olacak mı diye. Şu ana kadar herhangi bir cümle, kelime, harf duymadık. Ana muhalefet partisinin genel başkanının bu manada tedit edilmesi ve Türkiye'yi yönetenlerin de kulağının üstüne yatması çok manidardır. Ama bu beyefendilere de hatırlatmak isterim ki; siyasetçi siyasetçinin dostu olmak zorundadır. Bunu milli iradeye karşı yapılmış bir tehdit olarak görmekte olduğumu ifade etmek isterim. Hepimiz belli dönemlerde tehdit aldık.  Ama şimdiye kadar hiçbir siyasetçi böyle bir tehdidin yanında durmadı. Asıl bakılması gereken yer burası." ifadelerini kullandı. 

"Reform meform yapamazsın.' denmiştir"
Konuyu adalet reformu söylemlerine getiren Akşener, "Sayın Abdülhamit Gül, uzun bir adalet reformundan, hukukun üstünlüğünden bahsetti.  Sayın Erdoğan da bu reform konusunu desteklediğini ifade etti. Sonra tehdit geldi. Sonra bir küçük ortak o tedide sahip çıktı. Bence Abdülhamit Gül'e küçük ortak tarafından 'Haddini bil. Reform meform yapamazsın.' denmiştir." dedi.

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