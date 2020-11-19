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Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Karabağ'a dikti

Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalan Dağlık Karabağ anlaşmasının etkileri sürerken; Azerbaycan ordusu, Karabağ’ın tepesine Türk bayrağı dikti.

Demirören Haber Ajansı

Ermenistan karşısında hem masa hem de sahada destan yazan Azerbaycan ordusu, Türkiye’yi unutmadı.

Ermenistan işgalinden 27 yıl sonra kurtarılan Dağlık Karabağ’da nöbet tutan bir grup Azerbaycan askeri tarafından yayınlanan videoda; Türkiye’ye önce teşekkür edildi ardından da Türk bayrağı dikildi.

Azerbaycan ordusu, paylaştığı videoda, "Karabağ’ın azad olmasında bize yakından destek olan bir devlet iki millet olan gardaşımız Türkiye’nin şerefine Türk bayrağı Karabağ’a dikilir" ifadelerini kullandı.

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