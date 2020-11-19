Bülent Arınç: Demirtaş ve Kavala tahliye edilmeli

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Habertürk'te katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arınç, yargı reformu konuşulurken gazeteci Deniz Zeyrek'in Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı sorması üzerine dikkat çeken bir yanıt verdi.

Demirtaş'ın da Kavala'nın da serbest bırakılması gerektiğini savunan Arınç şu ifadeleri kullandı:

"Selahattin Demirtaş ile ilgili bütün iddia 2014’te yaşanan olaylar. O zaman Diyarbakır ve bazı illerde katliamlar yaşandı. O dönem Başbakan Davutoğlu, ben de hükümet sözcüsüydüm. O olaylardan yargılama oldu. Çok sayıda kişi yargılandı. Ama Demirtaş bunlardan yargılanmadı. Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş’ı anlamak için, onun yazdığı kitap var 'Devran' isminde, lütfen alıp onu okuyun. Ben korona süreci içinde bunu okudum. Belki Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi değiştirmeyeceksiniz ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travmalar üzerine değişimler olacak. Yargıçlar özgürlükçü düşünsünler. Osman Kavala, 2017’den beri 3 buçuk yıldan beri tutuklu. Hemen hemen her olayla ilgili iddianameleri getiriyorlar. Ben de bunu okudum. Halen tutuklu kalmasına hayret ediyorum. 30 yıllık ceza avukatıyım. Bu iddianameleri okuduğumda, 'Çocuk bile yazmaz bu iddianameleri' dedim. Hatta, 'Cübbemi giyeyim' dedim. Bizim camiadan bir trol, 'Cübbeli Bülo' demişti."