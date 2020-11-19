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Sağlı Sollu'da gazetecilerin kutuplaşmasına karşı ortak tavır

TV100'de ekranlara gelen Ahu Özyurt'un moderatörlüğünü yaptığı Sağlı Sollu programının katılımcıları Hadi Özışık, Metin Özkan, Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır, gazetecilerin kutuplaşmasına ilişkin ortak tavır sergiledi.

Son dönemde canlı yayınlarda yaşanan yüksek sesli tartışmaların yaşanması; gazeteciler ve TV yorumcularının kutuplaşması konusunu gündeme getirdi. Bu konu, TV100'de yayınlanan Sağlı Sollu programında da gündeme geldi. Mustafa Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde, "Cumhurbaşkanı'na ram olacaksınız" sözleri konuşulurken programın katılımcıları kutuplaşmaya karşı ortak tavır sergiledi.

Gazeteci Gürkan Hacır, "Tartışma ekranlarında bazen tansiyon yükseliyor. Sanki kanlı bıçaklı gibiymişiz gibi algılanıyor. Öyle bir şey yok" dedi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, "İnsanlar şunu bilmiyorlar. Gürkan, Barış ve Metin ile biz meslektaşız. Burada tartışıyoruz ama dışarıda yemek yiyoruz, konuşuyoruz, arkadaşlığımız var" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin kutuplaşmasına değinen Gürkan Hacır, son dönemde yaşananları spor gazetecileri üzerinden açıkladı. "Eskiden spor gazetecileri tuttuğu takımı açıklamazlardı. Bunu ilk olarak Hıncal Uluç deldi. Sonra gazeteciler açıkladı ve şu an gelinen noktada Galatasaray'ın ayrı, Fenerbahçe'nin ayrı, Beşiktaş'ın ayrı gazetecisi, yazarı var. Gazetecilikte de buna benzer bir şey var."

Eski gazetecilerden Metin Işık'ın attığı mesajın ardından Cumhurbaşkanı uçağına binen gazetecilerin masraflarını kendilerinin karşılaması konusu da açıldı. Konuya ilişkin son olarak söz alan Metin Özkan, "Herkese söylüyorum. Barış Yarkadaş da Gürkan Hacır da benim arkadaşımdır. Siyaseten farklı düşüneceğiz ama millet ve vatan sevdasında aynı fikirdeyiz" diyerek yorumladı.

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