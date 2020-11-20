BIST 1.313
DOLAR 7,53
EURO 8,96
ALTIN 455,67
YEREL

Konya'da trafik magandası yol isteyen sürücüye levyeyle saldırdı

KONYA'da iki sürücünün yol verme tartışmasında O.S., aracını durdurup kendisine küfrettiğini ve aracına zarar verdiğini öne sürdüğü kişiden şikayetçi oldu. O anlar, araç kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı

KONYA merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana gelen olayda; O.S., otomobiliyle sol şeritte ilerlediği sırada selektör yaparak önünde ilerleyen 42 P 4242 plakalı aracın sürücüsünden yol istedi. İddiaya göre, öndeki otomobilin sürücüsü de camdan elini uzatıp çeşitli hareketler yaptı. Zikzak yaparak aracını yol ortasında durduran sürücü, yol isteyen O.S.'nin yanına gelerek önce küfretti ardından da aracından aldığı levyeye benzer bir cisimle araca zarar verdi. O.S. de "İleride polis var" diyerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

O.S., daha sonra araç kamerasının kaydettiği görüntüleri hafıza kartına yükleyip polis merkezine giderek saldırgan sürücü hakkında şikayette bulundu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim insanları koronavirüse karşı en etkili yöntemi açıkladı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (19 Kasım Perşembe)
Trump’ın avukatı Rudy Giuliani'nin basın toplantısında zor anları!
Borsa İstanbul'da tüm zamanların kapanış rekoru gelişti
Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecine ilişkin illere yazı gönderdi
İstanbul'da vapura binen genç kız cinsel tacizine maruz kaldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bülent Arınç'ın o sözleri Cumhur İttifakı'nda krizi neden olur mu?
Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Karabağ'a dikti
Selahattin Demirtaş Devran kitabı konusu ne? Bülent Arınç okudum deyince...
Bülent Arınç: Demirtaş ve Kavala tahliye edilmeli
Bülent Arınç'tan Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklama
TV8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir: Adalet yerini bulacak!
Sağlı Sollu'da gazetecilerin kutuplaşmasına karşı ortak tavır
Haftasonu sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor ne zaman bitiyor?