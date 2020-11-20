Konya'da trafik magandası yol isteyen sürücüye levyeyle saldırdı

KONYA merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana gelen olayda; O.S., otomobiliyle sol şeritte ilerlediği sırada selektör yaparak önünde ilerleyen 42 P 4242 plakalı aracın sürücüsünden yol istedi. İddiaya göre, öndeki otomobilin sürücüsü de camdan elini uzatıp çeşitli hareketler yaptı. Zikzak yaparak aracını yol ortasında durduran sürücü, yol isteyen O.S.'nin yanına gelerek önce küfretti ardından da aracından aldığı levyeye benzer bir cisimle araca zarar verdi. O.S. de "İleride polis var" diyerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

O.S., daha sonra araç kamerasının kaydettiği görüntüleri hafıza kartına yükleyip polis merkezine giderek saldırgan sürücü hakkında şikayette bulundu.