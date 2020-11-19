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Neşe Karaböcek hakkında çıkan haberlere isyan etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği haberleri sosyal medyada hızla yayılan ünlü sanatçı Neşe Karaböcek, yalan haberi yayanlara isyan etti.

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Ünlü sanatçı Neşe Karaböcek'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği haberleri sosyal medyada büyük bir hızla yayıldı.

Gazeteci eşi Tevfik Yener'in sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Neşe Karaböcek, ölüm haberini ortaya atanlara isyan etti.

Ünlü sanatçı, yaptığı açıklamada, "Ölmedim, sağlıklıyım, hasta da olmadım. Ama bu haber dostlarımı çok üzdü, fenalık geçirenler oldu. Bu yalan haberi yazan utansın" dedi.

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