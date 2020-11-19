BIST 1.313
DOLAR 7,58
EURO 8,99
ALTIN 455,67
HABER /  SPOR

Ahmet Nur Çebi, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını verdi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma hakkında konuştu. Çebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine kulüplere devamlı para verildiği halde sorunun çözülemediğini söylediğini anlattı.

Abone ol

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulüplerin, Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmalara değinen siyah-beyazlı kulübün başkanı, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen görüşmeden de bahsetti.

"Ali Koç imzalamamakta haklıydı"
Çebi, "Ali Koç imzalamamakta haklıydı. Fikret Orman bizden önce imzayı attı. Galatasaray imzayı attığı için 'değiştirin' diyemiyor. Ali Koç Başkana da 'Senin paraya ihtiyacın yok, imzalamadın' dendi. Ben benden önce imzalandığı için 'Bu böyle olmaz' diye itirazda bulundum." dedi.

"Veriyoruz veriyoruz bitmiyorsunuz dedi"
Beşiktaş Başkanı, "Sayın Cumhurbaşkanı sağ olsun 1.5 saat beni dinledi. Durumu anlatmaya çalıştım. 'Veriyoruz, bir daha veriyoruz, sonra bir daha... Bitmiyorsunuz!' dedi. Ben de kendisine bir spor yasasıyla her yönetimin sorumlu olacağı bir düzenlemeyle bu işin olabileceğini anlattım. Sorumlu kişilere, 'Makul gözüküyor, siz de inceleyin' dedi. 'Ayrı gayrı olmaz Fenerbahçe ve Galatasaray da olacak' dedi. Pandemi süreci girmese nisan, mayısta bitebilirdi. Görüşmeler sürüyor. Can sıkan maddeler var. Testlimiyetçilik yok, direnç gösteriyoruz. Yılbaşına kadar olabilir ama o da zor gözüküyor." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecine ilişkin illere yazı gönderdi
Bursa'da herkes için her yerde kültür sanat
Denizli'de pompalı tüfekle sevgilisi öldürdü! Mahkemede yaptıkları hakimi bezdirdi
Kemal Kılıçdaroğlu'na Seval Türkeş'ten 'Alaattin Çakıcı' telefonu
Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'tan faiz yorumu : Çatır çatır artırdılar
Fenerbahçe'nin gözdesi Ali Akman Fatih Terim'e söz verdi!
ÖNCEKİ HABERLER
Sultanbeyli'deki meydanlarda dronlu sigara yasağı denetimi
Messi isyan etti: Sürekli sorun olmaktan yoruldum
Çanakkale'de deniz ulaşımına poyraz engeli! Seferler iptal edildi
Bakan Fatih Dönmez: Taş kömürü kaynağımız 1.5 milyar tona yükseldi
Kayseri'de 21 araçtan hırsızlık yapan oto faresinin arsız cümlesi
Uğur Şahin kimdir aslen nereli eşiyle korona aşısı buldu
Yorumlar 12 yorum