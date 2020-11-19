Selahattin Demirtaş Devran kitabı konusu ne? Bülent Arınç okudum deyince...

TBMM eski başkanı Bülent Arınç 'Selahattin Demirtaş'ın Devran' kitabını okuduğunu söyleyince gündem oldu. Peki Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabının konusu ne, kitapta neler var?

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Habertürk'te gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeyken çıkardığı 'Devran' kitabını okuduğunu açıkladı. Bülent Arınç Devran kitabına ilişkin, "Devran kitabını okudum, Belki Demirtaş hakkında fikriniz değişmeyecek ama Kürtlerin neler yaşadığını anlayacaksınız, Kürtler konusunda fikriniz değişebilir" yorumunu yaptı.

Bülent Arınç'ın bu açıklaması ile birlikte Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabı merak konusu oldu. Arınç'ın okunmasını tavsiye ettiği Devran kitabını Selahattin Demirtaş cezaevinde yazdı. Öykü dalında yazılan Devran kitabı İletişim Yayıncılık'tan çıktı. Nisan 2019'da yayınlanan 138 sayfalık Devran kitabı 23 liradan satılıyor. Türkçe olarak yayınlanan kitap şu ana kadar sadece bir baskı yaptı.

Kitabın konusuna ilişkin yapılan tanıtımlarda şöyle yazıyor:

Toz duman kenarlardan, taşradan ve kuytulardan, memleketten yoksulluk halleri. Utananlar, üzülenler, âşıklar, yevmiyeciler, küçük kasabalar, hazin ve uzakta kalan hayatlar. Devran, inatçı neşesiyle geçip giden zamanın çarpıklığını anlatıyor. Umut umut, cümle cümle… Evvela mahsus selam ediyor doğan güne.

Selahattin Demirtaş, yaralıların, umarsızların, kalbi hızla çarpanların hikâyecisi. Sofrasında konuk ağırlayan, durup durup konuşan…

Doksanların başı, ziraat fakültesini yeni bitirmişim, iş güç yok henüz. Günün çoğunu evde iş projeleri ve gelecek planlarıyla geçiriyorum. Dile kolay, her gün elli tane iş kuruyorum kafamda. Hemen para kazanmaya başlamam lazım diyorum. Acayip zengin olasım gelmiş, yerimde duramıyorum. Fakirlik içinde büyümüşüz, fakir fakir okuyup üniversiteyi de bitirmişiz. Ama her şeyin bir sonu olduğuna göre fakirliğin de bir sonu var değil mi?