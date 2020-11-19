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Metrobüs sapığı 6 yıl hapisle cezalandırıldı

Avcılar'da metrobüste bir kadına sarkıntılık yaparak, cinsel saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık Fatih Ö. hakkında 6 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, kararı verirken cezada hiçbir indirim yapmadı.

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Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Fatih Ö. ve müşteki N.C. ile tarafların avukatları katıldı.

Metrobüs sapığı kendisini "idrar kaçırdım" diye savundu
Sanık Fatih Ö, iddia edilen suçu işlemediğini ve müştekiye herhangi bir temasta bulunmadığını belirterek, şunları söyledi: "Cinsel organımı göstermedim. Beni yaka paça çıkarmaya çalıştıkları için dışarı çıktıktan sonra idrar kaçırma durumu gerçekleşmiştir. Polis merkezine götürüldüğümde detaylı incelemeye tabi tutuldum. Pantolonum, iç çamaşırım ve cinsel organım incelendi. Pantolondaki lekeleri gidermeye çalışmadım. Delil karartmaya kalkışmadım. Beraatimi talep ediyorum. Adaletinize güveniyorum."

Cezada indirim uygulanmadı
Davayı karara bağlayan mahkeme, eylemin "sarkıntılık boyutunu aşan cinsel saldırı" suçu kapsamında olduğunu belirterek, sanık Fatih Ö'yü "cinsel saldırı" suçundan 6 yıl hapisle cezalandırdı. Sanığın, bu suçtan pişman olduğuna dair bir tavrının bulunmadığını ifade eden mahkeme, bu nedenle tavır ve davranışları olumlu değerlendirilmeyen sanığın cezasında indirim uygulamadı. Sanığın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak karar kesinleşinceye kadar tutuklanmasına gerek olmadığı ifade edildi. Mahkeme, sanık Fatih Ö'nün "hakaret" suçundan ise beraatine hükmetti.

Mahkeme, mağdurun avukatı için 3 bin 400 liralık vekalet ücreti ile adli tıp ve bilirkişi raporlarının da yer aldığı yaklaşık 5 bin 730 liralık yargılama giderinin de sanıktan tahsil edilmesine karar verdi.

"Bu tür davalarda yer alan kadınlar yalnız kalmamalı"
Duruşmanın ardından, açıklama yapan müşteki N.C, bu süreçte kendisine verilen destek sayesinde davayı sürdürebildiğini belirterek, kendisinin de artık kadınların yer aldığı davaları takip edeceğini söyledi.

Bu tür davalarda yer alan kadınların yalnız kalmaması, kadın kurumlarıyla buluşması gerektiğini ifade eden N.C, "Bir erkek nasılsa ceza almam diye düşünüp de birilerini taciz etmeye kalkarsa aklına bu cezalar gelmeli. Çünkü sonuna kadar direndik ve sanık 6 yıl hapis cezası aldı. Bugün gerçekten bunun rahatlığıyla çıkıyorum. Çok yıprandık bu süreçte ama neticede en sonunda ceza aldı." diye konuştu.

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