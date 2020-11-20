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Bülent Arınç'ın Demirtaş sözleri MHP'yi çıldırttı!

Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş'la ilgili açıklamalarına Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek tepki gösterdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Bülent Arınç'ın Habertürk'teki açıklamaları hakkında "Bülent Arınç, PKK'lı Selahattin Demirtaş ve PKK'lı Ayhan Bilgen'in kitaplarının tanıtımından komisyon mu alıyorsun?" dedi.

Bülent Arınç, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunmalarını eleştirmişti. 

Yıldıray Çiçek'in açıklamaları şöyle:

Tüm mevzu “Alaattin Çakıcı cezaevinden çıktı, PKK’lı Selahattin Demirtaş niye çıkarılmadı?” cümlesinden başladı. Zaten 846 kişinin azmettirici katili (Hendek+Çukur+ Kobani olayları) terörist Demirtaş ile Alaattin Çakıcı’yı bir tutmak zaten CHP’nin ahmaklığı ve alçaklığı olmuştur!

Demirtaş PKK’lı mı? PKK’lı ! Demirtaş azmettirici katil mi? Katil! Hendek-Çukur ve Kobani olaylarında PKK’lı teröristleri eylem için sokağa döken terörist mi? Terörist ! Toplam kaç kişi onun azmettiriciliğinde öldürüldü? 846 Şerefsiz, haysiyetsiz nerede burada düşünce adamı?

Bülent Arınç, PKK'lı Selahattin Demirtaş ve PKK'lı Ayhan Bilgen'in kitaplarının tanıtımından komisyon mu alıyorsun?

BÜLENT ARINÇ KİTAP İÇİN NE DEDİ?

Habertürk'te gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Arınç, Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeyken çıkardığı 'Devran' kitabına ilişkin; "Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde.

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