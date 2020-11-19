İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili ifade verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul hakkındaki yazılı ifadesini mülkiye müfettişine verdi. Bilindiği gibi projeye yönelik afişler nedeniyle inceleme başlatılmıştı.

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İçişleri Bakanlığı, "Ya Kanal Ya İstanbul" afişleriyle "uluslararası hukuk boyutu bulunan, siyasi alana taalluk eden ve 'Devletin Egemenlik Yetkisi'ne ilişkin bulunan bir konuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkıldığı" gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu hakkında inceleme başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı ön inceleme yapılması amacıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirmişti.

Yazılı ifade verdi

Konuyla ilgili olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yazılı ifadesini mülkiye müfettişine verdiği öğrenildi.

"Şimdilik bir şey söylemeyeceğim"

İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması hakkında sorulan soruya, "Hukukçularımız süreci çalışıyor, inceliyor. Şimdilik bir şey söylemeyeceğim" yanıtını vermişti.



Ne olmuştu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı televizyon programında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurmuş, İBB Sözcüsü Ongun da bunu doğrulamıştı.

"Bölücülük suçlaması bulunmamakta"

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Onayın hiçbir yerinde Kanal İstanbul Projesi'ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmamış, kurumsal olarak ve kamu kaynağı kullanılarak bu afişlerin bastırılmış olması araştırma/ön incelemeye dahil edilmiştir. İddia edildiği gibi onayın hiçbir yerinde bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır" denildi.