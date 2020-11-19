BIST 1.313
DOLAR 7,58
EURO 8,99
ALTIN 455,67
HABER /  POLİTİKA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili ifade verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul hakkındaki yazılı ifadesini mülkiye müfettişine verdi. Bilindiği gibi projeye yönelik afişler nedeniyle inceleme başlatılmıştı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, "Ya Kanal Ya İstanbul" afişleriyle "uluslararası hukuk boyutu bulunan, siyasi alana taalluk eden ve 'Devletin Egemenlik Yetkisi'ne ilişkin bulunan bir konuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkıldığı" gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu hakkında inceleme başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı ön inceleme yapılması amacıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirmişti.

Yazılı ifade verdi
Konuyla ilgili olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yazılı ifadesini mülkiye müfettişine verdiği öğrenildi.

"Şimdilik bir şey söylemeyeceğim"
İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması hakkında sorulan soruya, "Hukukçularımız süreci çalışıyor, inceliyor. Şimdilik bir şey söylemeyeceğim" yanıtını vermişti.

Ne olmuştu?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı televizyon programında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurmuş, İBB Sözcüsü Ongun da bunu doğrulamıştı.

"Bölücülük suçlaması bulunmamakta"
Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Onayın hiçbir yerinde Kanal İstanbul Projesi'ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmamış, kurumsal olarak ve kamu kaynağı kullanılarak bu afişlerin bastırılmış olması araştırma/ön incelemeye dahil edilmiştir. İddia edildiği gibi onayın hiçbir yerinde bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır" denildi.

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, devlet projesi olarak uygulamaya konulan Kanal İstanbul Projesi aleyhine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliği kullanılarak afişler bastırılması ve şehrin değişik yerlerine astırılması üzerine konunun araştırılması, gerekiyorsa sorumlular hakkında ön inceleme yapılması amacıyla Mülkiye Müfettişinin görevlendirildiği belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (19 Kasım Perşembe)
Erdoğan'ın dikkat çektiği ekonomi ve yargı reformlarıyla ilgili çalışmalara hız verildi
Borsa İstanbul'da tüm zamanların kapanış rekoru gelişti
İstanbul'da vapura binen genç kız cinsel tacizine maruz kaldı
Ermeni generalden kan donduran itiraf: Söylediklerimizin hepsi yalan
Ahmet Nur Çebi, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını verdi
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de açıklanan koronavirüs verileri dehşet verici
Mehmet Özhaseki koronavirüse yakalandı
Sultanbeyli'deki meydanlarda dronlu sigara yasağı denetimi
Messi isyan etti: Sürekli sorun olmaktan yoruldum
Çanakkale'de deniz ulaşımına poyraz engeli! Seferler iptal edildi
Perihan Abla'nın Sevil'i Songül Ülkü'den şoke eden iddialar!
Yorumlar