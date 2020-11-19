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Ermeni generalden kan donduran itiraf: Söylediklerimizin hepsi yalan

İhlas Haber Ajansı

Ermeni General Movses Akopyan, Ermenistan Savunma Bakanlığının Azerbaycan çatışması ile ilgili verdiği bilgilerin yüzde 100'ünün yanlış olduğunu açıkladı.

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Eski Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve İkinci Karabağ Savaşı sırasında Savunma Bakanlığı Baş Askeri Müfettişi General Movses Akobyan'dan Azerbaycan ile girilen çatışmalara yönelik itiraf geldi.

Akopyan yaptığı açıklamada, "Ermenistan Savunma Bakanlığı Bilgi Merkezinin görevlerinden biri düşmanı yanıltmaktı. Ancak bir standart vardır. Yalan yüzde 30'u geçmemelidir. Ermenistan Savunma Bakanlığının yaydığı bilgiler ise yüzde 100 yanlıştı" dedi.

44 gün süren savaş sırasında yayılan yalanların Ermenistan'da derin bir krize neden olduğuna vurgu yapan Akopyan, "Durum nedeniyle 5 Ekim'de Savunma Bakanlığı Askeri Başmüfettişliği görevinden istifa etmeye karar verdim ancak savaşın şiddeti nedeniyle kararımı açıklamadım" ifadelerini kullandı.

Movses Akopyan, Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Başmüfettişliği görevinden ayrılmıştı.

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