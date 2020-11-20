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Bilim insanları koronavirüse karşı en etkili yöntemi açıkladı

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu hiç iç açıcı görünmezken; bilim insanlarından hayat kurtaracak cinsten bir araştırma geldi. Bilim dünyası, günlük aktivitelerimizin hangilerinde virüsün bulaşma ihtimalinin daha fazla olduğunu ortaya koydu.

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Dünya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında çaresizce aşı beklerken; bilim insanları virüsten, korunma konusunda hayat kurtaracak araştırmalar yapmaya devam ediyor.

İspanya'da sıkı tedbirlerin uygulandığı dönemde gerçekleştirilen araştırma, karantina süresince virüsün farklı bulaşma yollarını ve risk faktörlerini açıklığa kavuşturmayı, bu sayede de virüsün yayılımını azaltma hedefi taşıyor.

Koronavirüse karşı en etkili yöntem

Araştırmaya göre; virüsün yayılmasını azaltmaya yardımcı olan en etkili hijyen yöntemi, marketten alınan ürünlerin eve dönülür dönülmez dezenfekte edilmesi. Bu işlemin virüsle enfekte olma riskini yüzde 94 oranında azalttığı belirtiliyor. Bu işlemin yüz maskesi, eldiven kullanma, etil alkol ya da çamaşır suyuyla dezenfeksiyon yapılması, ayakkabıların temizlenmesi ya da kıyafetlerin yıkanması gibi diğer hijyen tedbirlerinden daha etkili olduğu tespit edildi.

Sipariş verirken dikkat!

Araştırmaya yanıt verenler arasında temel ihtiyaçları siparişle getirtenler arasında alışverişe çıkanlarla kıyaslandığında virüsün yayılma ihtimali daha yüksek çıktı.

Evden çalışmak çok daha güvenli
Ayrıca Kovid-19 hastası bir kişiyle aynı ortamda yaşamanın koronavirüse yakalanma riskini yüzde 60 oranında artırdığı ortaya koyuldu. Son olarak evden çalışmak yerine iş yerinde çalışmak virüsün yayılmasını yüzde 76 oranında artırıyor.

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