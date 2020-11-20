BIST 1.313
DOLAR 7,57
EURO 8,99
ALTIN 455,67
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan, Avustralya'ya tepki: Modern barbarlık budur

Demirören Haber Ajansı

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Avustralya askerlerinin Afganistan'da kanunsuz şekilde 39 sivili öldürdüğünün açıklanması üzerine, "Modern barbarlık budur" diyerek tepki gösterdi.

Abone ol

Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişiliği'nin (IGADF) hazırladığı bir raporda, 2005 ile 2016 yılları arasında Afganistan'da görevli Avustralya askerlerinin 39 silahsız sivilin tutuklandıktan sonra öldürüldüğünü açıkladı.

Açıklanan rapor sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Modern barbarlık budur: Avustralya ordusuna mensup acemi askerleri adam öldürmeye alıştırmak için Afganistan'da 39 tutsak sivilin kasten öldürüldüğü anlaşılmıştır" diyerek tepki gösterdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim insanları koronavirüse karşı en etkili yöntemi açıkladı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (19 Kasım Perşembe)
Trump’ın avukatı Rudy Giuliani'nin basın toplantısında zor anları!
Borsa İstanbul'da tüm zamanların kapanış rekoru gelişti
Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecine ilişkin illere yazı gönderdi
İstanbul'da vapura binen genç kız cinsel tacizine maruz kaldı
ÖNCEKİ HABERLER
Otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Fransa’da 'kuş gribi' paniği başladı
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kocaeli'de sokaktan gelen silah sesleri ve yerdeki kan izleri polisi harekete geçirdi
Bülent Arınç'ın Demirtaş sözleri MHP'yi çıldırttı!
Deniz Mumcuoğlu kimdir Hazer Amani ilk eşi ne iş yapıyor?
Yorumlar 1 yorum