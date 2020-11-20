BIST 1.313
DOLAR 7,58
EURO 9,01
ALTIN 455,67
HABER /  YEREL

Otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

KASTAMONU'da otomobiliyle seyir halinde iken evine yakın bir yerde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti. Olayın gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise kayıplara karıştı.

Abone ol

Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasret Sokak üzerinde ikamet eden Sedat Aksakal, 37 AE 866 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken evine yakın bir bölgede kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı nedeniyle vücuduna isabet eden kurşunların etkisiyle Sedat Aksakal, kullandığı aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki otomobile de çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu.

Silah seslerini duyan Sedat Aksakal’ın annesi ise, 155 Polis İmdat Hattını arayarak ‘oğlunu vurdukları’ ihbarında bulundu. Bunun üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri de, aracında silahlı saldırıya uğrayan Sedat Aksakal’ın hayatını kaybettiği belirledi.

Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle otomobilin içerisinde hayatını kaybeden Sedat Aksakal’ın cenazesi, araçtan çıkartılarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, silahlı saldırı sonrası olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayın ardından Sedat Aksakal’ın yakınları, olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim insanları koronavirüse karşı en etkili yöntemi açıkladı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (19 Kasım Perşembe)
Trump’ın avukatı Rudy Giuliani'nin basın toplantısında zor anları!
Borsa İstanbul'da tüm zamanların kapanış rekoru gelişti
Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecine ilişkin illere yazı gönderdi
İstanbul'da vapura binen genç kız cinsel tacizine maruz kaldı
ÖNCEKİ HABERLER
Fransa’da 'kuş gribi' paniği başladı
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kocaeli'de sokaktan gelen silah sesleri ve yerdeki kan izleri polisi harekete geçirdi
Bülent Arınç'ın Demirtaş sözleri MHP'yi çıldırttı!
'Çayı koy geliyoruz' isyanı! Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bıçak kemiğe dayandı
Özlem Türeci kimdir aslen nereli biyomedikal bilimci kaç yaşında?
Yorumlar