Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (19 Kasım Perşembe)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 4 bin 542 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 430 bin 170, can kaybı 11 bin 943 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 4542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 19 Kasım 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 157 bin 756 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 123 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 2 bin 918 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 364 bin 573'e çıktı.

Toplam test sayısı 16 milyon 781 bin 245, hasta sayısı 430 bin 170, vefat sayısı 11 bin 943, ağır hasta sayısı 3 bin 850 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.8, yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37.6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.6 oldu.

"Ağır hasta sayımız 3850’ye ulaştı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 4542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın" ifadesini kullandı.

Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 19, 2020