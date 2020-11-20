Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi

Dağlık Karabağ'da tarihi bir gün yaşanıyor. Azerbaycan ordusu 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Ağdam iline girdi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Ağdam'a girdiği duyuruldu.

Ağdam ilinin yaklaşık yüzde 77'lik kısmı 1993'te Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. İşgal nedeniyle yaklaşık 200 bin Azerbaycanlı doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalmıştı.

İşgal döneminde Ermenilerce yağmalanan ve yıkılan Ağdam kent merkezi ve köylerinin çoğu harabe ve ıssız durumda kalmıştı.

Ermenistan işgal altındak illeri boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Karabağ’a dikti

Öte yandan Ermenistan karşısında hem masa hem de sahada destan yazan Azerbaycan ordusu Türkiye’yi unutmadı.

Ermenistan işgalinden 27 yıl sonra kurtarılan Dağlık Karabağ’da nöbet tutan bir grup Azerbaycan askeri tarafından yayınlanan videoda, Türkiye’ye önce teşekkür etti, ardından da Türk bayrağını dikti.

Azerbaycan ordusu paylaştığı videoda, “Karabağ’ın azad olmasında bize yakından destek olan bir devlet iki millet olan gardaşımız Türkiye’nin şerefine Türk bayrağı Karabağ’a dikilir” ifadelerini kullandı.