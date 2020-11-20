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Hezimet sonrası Erol Bulut'tan ilk hamle! Yıldız futbolcu kesik yedi

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği maçında Sosa'yı yedek tutup Mert Hakan Yandaş'a ilk 11'de görev vermeye hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de Konyaspor yenilgisi sonrası kadroda değişimler olacağının sinyalini veren teknik direktör Erol Bulut, orta sahaya yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Konyaspor yenilgisiyle beklemediği bir sonuçla karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık sonuçla yenik ayrılmıştı. Gençlerbirliği maçıyla yeniden çıkış yakalamak isteyen Sarı Laicvertlilerde hedef yeni bir seri yakalayıp sıralamada altında yer alan takımlarla puan farkını açmak.

Milliyet'in verdiği habere göre Fenerbahçe 11'inde Jose Sosa konusunda da sürpriz bir durumun yaşanması söz konusu. Haberde, son Konyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giymeyen Arjantinli futbolcunun formayı Mert Hakan Yandaş’a kaptırma seçeneğinin ağır bastığı ifade edildi. 

Teknik direktör Bulut, orta sahayı daha dinamik hale getirmek istiyor. Ayrıca son dönemde çıkış içinde olan Mert Hakan Yandaş’a da takımda yer arıyor. Teknik direktör Erol Bulut, Sosa’yı daha önce Trabzonspor maçının ikinci yarısında oyundan almıştı.

Yapılan planlarda Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan ve Gustavo üçlüsünün bu hafta itibariyle görev alması düşünülüyor. Bu durum gerçekleşirse Ozan Tufan 8 numara pozisyonuna geçecek. Mert Hakan Yandaş ise Ozan’ın daha önce oynadığı bölge olan 10 numarada forma giyecek.

Mert Hakan, bu sezon 6 lig maçında 92 dakika süre aldı ve hiç ilk 11’de başlamadı.

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