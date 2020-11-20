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Vedat Muriç ikinci kez baba oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Laizo'da forma giyen eski Fenerbahçeli Vedat Muriç, ikinci kez babalık sevinci yaşadı.

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Sezon başında Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer olan Kosovalı Vedat Muriç, ikinci kez baba oldu. 

Eşini yalnız bırakmayarak İstanbul'a gelen Muriç'in akşam saatlerinde bir kızı dünyaya geldi.

Kızına Leyan ismini koyan Muriç'in 2 yaşında merhum babasının ismini koyduğu Orhan adında bir oğlu da var. Muriç, eşi Edibe'yle birlikte yeni doğan kızının fotoğrafını paylaştı.

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