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Mehmet Metirner'den Arınç'ın sözlerine sert tepki: Cumhur İttifakı'na sabotaj

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın gündeme oturan açıklamalarını 'Cumhur İttifakı'na sabotaj' olarak yorumladı.

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Metiner, dün Habertürk TV'de katıldığı programda "Ey hâkim ve savcılar; Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım",  "Devran kitabını okudum, Belki Demirtaş hakkında fikriniz değişmeyecek ama Kürtlerin neler yaşadığını anlayacaksınız, Kürtler konusunda fikriniz değişebilir" şeklindeki ifadeleri dikkat çeken Bülent Arınç'a tepki gösterdi.

Metiner, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Cumhur İttifakı'na sabotaj!"

Biden iyi. Demirtaş cici. Kitabını herkes okumalı güzellemesi. Kavala haksız yere içeride. Demirtaş da Kavala da bırakılmalı acilen. KHK facia. KHK’dan ihraç edilenler göreve. Bütün bunları kim mi söylüyor? Devlet katından birisi. Cumhur İttifakı'na sabotaj!

"Yeni döneme rota çizme cüretinin ötesinde bir anlama sahiptir"

Cumhurbaşkanımızın 'yeni dönem' vurgusu yaptığı bu günlerde Arınç’ın çıkıp bugüne kadar Reis’in ve AK Parti’nin dediklerinin tam tersini söyleyebiliyor olması, yeni döneme rota çizme cüretinin ötesinde bir anlama sahiptir. Bu açıklamalarla çizilen rotanın asıl sahibi bellidir.

"Asıl sahibini görürsünüz"

Arınç’ın dediklerinin tıpkısının aynısını kimin ve hangi odakların dillendirdiğine bakınız, çizilmek istenen rotanın asıl sahibini görürsünüz. Sahi Kemal Kılıçdaroğlu’na niye kızıyorsunuz ki bu durumda? Veya Gül-Babacan ve Davutoğlu’na?

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