BIST 1.323
DOLAR 7,58
EURO 9,01
ALTIN 455,67
HABER /  DÜNYA

Angela Merkel'den kritik zirve öncesi Türkiye açıklaması

Alman Dışişleri Bakanı Maas'ın Türkiye ile ilgili 'Aralık ayında yaptırımlar değerlendirilecek' tehdidinin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'den geç saatlerde açıklama geldi. Merkel 10 Aralık'taki AB Liderler Zirvesinde Türkiye konusunun da gündemde olacağını söyledi.

Abone ol

Angela Merkel AB üye ülkeleriyle video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada 10 Aralık'taki zirvede gündemine ilişkin, "10 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesinde Türkiye konusunu da görüşeceğiz bu konuda mutabık kaldık. O zamana kadar elbette gelişmelere bakmalı ve sonra bir karar vermeliyiz ancak bugünden bir şey söyleyemem. Söyleyebileceğim sadece meselelerin şu anda işler bizim istediğimiz gibi gitmediğidir." dedi.

Macaristan ve Polonya'nın vetosu çözülmesi gereken ciddi bir sorun 

Macaristan ve Polonya’nın, Avrupa Birliği (AB) fonlarının hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanması girişimi nedeniyle AB bütçesini ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programını veto etmesini de değerlendiren Merkel, “Bu çözmemiz gereken çok ciddi bir sorun” dedi.

Merkel bu konuda bir spekülasyon yapmak istemediğini ve sadece bu sorunu çözmek için çalışacaklarını söyleyebileceğini belirtti.

Polonya ve Macaristan'a oy haklarından mahrum bırakma tehdidinde bulunmasının bir seçenek olup olmadığına ilgili bir soruya Merkel, "Bu bağlamda benim için tehdit bir kelime değil. Görevimiz, bir yol bulmaya çalışmak.” değerlendirmesinde bulundu.

Macaristan ve Polonya’nın vetoyu sürdürmelerinden dolayı dosyaları Avrupa Parlamentosuna gönderemediklerini belirten Merkel, gelecek hafta AP’de bu konuda bir oylamanın yapılmayacağını kaydetti.

Aşı konusunda AB ile ortak hareket

Merkel, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin üye ülkelerde ortak hareket etme niyetinin bulunduğunu belirtti.

Aşı geliştirilmesine ilişkin son günlerde gelen haberlerin çok iyimser olduğunu ifade eden Merkel,  aralık ayında veya çok hızlı bir şekilde gelecek yılın başında Avrupa’da aşıya izin verilmesini beklediğini söyledi.

Merkel, “Ben de Biontech de dahil olduğu bir dizi üretici ile aşıların satın alınmasına yönelik çerçeve sözleşmeleri müzakere edilmesinden dolayı kendilerine teşekkür etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kocaeli'de korkunç kaza! Kadın 70 metre fırladı 10 araç üzerinden geçti
Bülent Arınç'ın açıklamaları sonrası Fahrettin Altun dikkat çeken tweet attı
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi
Bilim insanları koronavirüse karşı en etkili yöntemi açıkladı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (19 Kasım Perşembe)
Trump’ın avukatı Rudy Giuliani'nin basın toplantısında zor anları!
ÖNCEKİ HABERLER
Darıca'da cenaze namazları cami yerine mezarlıkta kılınacak
Cuma mesajları 2020 yeni resimli kısa hayırlı cumalar sözleri
Hezimet sonrası Erol Bulut'tan ilk hamle! Yıldız futbolcu kesik yedi
Bursa'da Emine hemşire koronavirüsten hayatını kaybetti
Adana'da 14 yaşında koronavirüsten ölen çocuk kalp hastası çıktı
Restoranlar kapalı mı olacak içeri girmek yasak mı oldu?
Yorumlar