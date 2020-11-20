Koronavirüsü bitirecek Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro ödeyeceği açıklandı.

Abone ol

Dünyanın umut bağladığı Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech ile ABD'li Pfizer'in ortak geliştirdiği aşı adayı BNT162b1 ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Aşının fiyatı belli oldu

AB'nin koronavirüs aşısı üreten firma ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa ülkelerinde yaklaşık 31 euroya (280 TL) denk geliyor.

Başarı oranı yüzde 95

Geçen hafta Pfizer ve BioNTech, corona virüsü aşısının etki oranının yüzde 90’lara ulaştığını açıklarken dün de test sonuçlarının bütün detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada geliştirilen Covid-19 aşısının başarı oranının yüzde 95 olduğu ve hiçbir ciddi yan etki görülmediği açıklanmıştı.

Ne hazır hale gelecek?

Şahin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne “acil durumda kullanım izni” almak için başvuracaklarını ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda Aralık ayının ortasında aşının hazır hale geleceğini söyledi.

Aşının yan etkileri

Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısının yan etkileri ise çok hafif ve hemen geçen türden. Yapılan açıklamada gönüllülerin ikinci doz aşıyı aldıktan sonra yüzde 3.8’inde halsizlik ve yüzde 2’sinde de baş ağrısı görüldüğü belirtildi. Yaşlı gönüllülerde ise yan etkinin daha az olduğu belirtildi.