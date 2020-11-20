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Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk koronavirüse yakalandı

 ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesi Belediye Başkanı Vedat Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

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Başkan Öztürk, belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastalığın ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrileri ile görüşmelere devam ettiğini belirtti.

Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağını bildiğini aktaran Öztürk, "Biraz önce Kovid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Genel sağlık durumum iyi, şu an için endişelenilecek bir şey yok. Bir süre çalışmalarıma evden devam edeceğim. Son 5 gün içerisinde benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum. Görüşmek üzere, hizmet yolunda en kısa zamanda mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

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