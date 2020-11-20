Aydın İmam Hatip Lisesi'nde sarıklı-şalvarlı derse giren 3 öğrenci ortalığı karıştırdı

AYDIN İmam Hatip Lisesi'nde Arapça dersine sarıklı-şalvarlı giren 3 öğrenci ortalığı karıştırdı. Sarıklarını çıkarması için uyaran öğretmene, öğrencilerden biri, “Sarığımı çıkarmam. Dedelerin, dedelerimi astı. Saçın başın açık. Kadın başına konuşma, döverim” diye tehdit etti. Milli Eğitim Bakanlığı, adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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Sözcü'de yer alan habere göre; Aydın İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan kadın öğretmen E. S, 15 Kasım günü, hafta sonları diğer öğrenciler gibi müfredat derslerini okulda gören açık imam hatip lisesi 9-C sınıfı öğrencilerinin, Arapça dersine girdi. Sınıftaki öğrencilerden 3'ünün şalvarlı-sarıklı sınıfta oturduğunu gören öğretmen, “Ortaöğretim Yönetmeliği'ne” göre, sarıklarını çıkarmalarını istedi. Öğrencilerden M.H.K, “Sen benim sarığımı çıkaramazsın. Kadın başına konuşma, zaten saçını başını açıp gelmişin, kadın-madın demem döverim” diyerek, öğretmenin üzerine yürüdü.

Dedelerimizi astılar

Öğretmenlerini korumak için diğer öğrenciler araya girdiğinde ise, “Eğer Müslüman iseniz karışmayın. Siz bunları bilmezsiniz, bunların dedeleri bizim dedelerimizi astı” diye bağırdı. Olaylar büyüyünce öğretmen E.S dilekçeyle durumu okul idaresine bildirdi. Okulun bulunduğu Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, “Derhal gereğini yapın” talimatı verdi.

Savcılığa suç duyurusu

Milli Eğitim, idari soruşturma başlatırken, öğretmen ayrıca avukatı Burak Özdemir aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulundu. 46 öğretmenin görev yaptığı okulda, hafta içi 335 normal öğrenciye, hafta sonları ise açık imam hatip lisesi öğrencilerine ders veriliyor.

Milli Eğitim soruşturma açtı

Olaya karışan öğrencileri idare hemen okuldan çıkardı

Öğretmen E.S'nin ifadesi

“Derse girdiğimde 3 öğrenci sarıkla oturuyordu. Öğrencilerin derste şapkayla oturmasına müsaade edilmediği için sarıkla oturmalarını da uygun görmedim. ‘Şapkalarınızı çıkarır mısınız?' dediğimde, M.H.K aniden kalkıp, el kol hareketleriyle, ‘Sen benim sarığımı çıkartamazsın. Okul beni böyle kabul ediyor. Sen kimsin ki?' diye bağırdı. ‘Sen' diyemeyeceğini hatırlatıp, edepli olması için uyardığımda, ‘Ben, seni hoca olarak kabul etmiyorum' dedi. ‘O zaman dersimden çık' dedim.

“Başın açık döverim”

O da, ‘Sen benim olduğum sınıftan çık. Zaten saçını başını açıp gelmişin' diye karşılık verdi. Dersteki, öğrenciler çok rahatsız oldu ve bir öğrenci, susmasını söyledi. Bu kez o öğrenciye dönüp, ‘Sen bunları bilmezsin, bunların dedeleri bizim dedelerimizi astı. Eğer Müslüman isen sus karışma” dedi. Ardından benim üzerime yürüyüp, ‘Kadın başına konuşma sus. Kadın madın dinlemem, seni döverim' diye tehdit etti. ‘Kolaysa döv' dediğimde ‘O günler de gelecek, merak etme' diye tehdidini sürdürdü. Öğrenciler, sınıftan zorla çıkardı. Cezalandırılsın…”

'Sarıkla okula gitmek suç'

Eğitim-İş Aydın Şube Başkanı Şaban Özdemir: “Dindar gençlik yetiştirme hedefinin, kindar nesil yetişmiş haline dönüştüğünün en somut örneğiyle karşı karşıyayız. Son zamanlarda Atatürk ve Cumhuriyet'e saldırılar çok arttı. Sarıkla okula gitmek, yasada suç. Okulların yol geçen hanına dönmesine, öğretmenlerin şamar oğlanı yapılmasına, Cumhuriyetle hesaplaşanlara asla izin vermeyeceğiz. Öğretmenlerin, can güvenliği yok. Okullarda darp edilip, bıçaklanıp, öldürülüyorlar.”

Maksut Balmuk: Din kisvesi altında beyin yıkıyorlar

Eğitim-İş Hukuk İşleri Genel Sekreteri Maksut Balmuk: “Cemaat-tarikat yapılanmaları, din kisvesi altında, öğrencilerin beyinlerini yıkıyor. 15 Temmuz'dan ders çıkarmayanlar, bu yapılara destek veriyor. Okulların bu yapılardan arınması, laik, bilimsel ve demokratik eğitim için sen- dikal ve hukuki mücadelemiz sürecek.”

Türkiye'deki 30 tarikat ve 400 kolu, 1 milyondan fazla çocuğa, kendi kurduğu “Medreselerde” dini eğitim veriyor. Medreselerin yasal statüsü olmadığı için tarikatlar, diploma veremiyor ve yetiştirdikleri öğrenciler de devlete atanamıyordu. Bunu aşmak için MEB ve YÖK, “Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim İlahiyat Lisans Tamamlama Programları açtı.

Yurtta kalıyorlar

MEB'e bağlı açık öğretim imam hatip liselerinde halen 144 bin 610 öğrenci kayıtlı görünüyor. Kayıtları açık öğretimde görünse de, hafta sonları imam hatip liselerinde derse girip, not alıp, o okulun öğrencisi kabul ediliyorlar. Olaya karışan 3 öğrencinin de, yurtta kaldığı ve yurdun da bir tarikata ait olduğu ileri sürülüyor.

1 SORU 1 CEVAP

– Ortaöğretim Yönetmeliği'nin 164. maddesine göre disiplin cezası alacaklar.

– 5 güne kadar okuldan uzaklaştırma veya örgün öğretim dışına çıkarabilirler.

– Açık imam hatip olduğu için en ağır ceza yani atılma alsalar da anlamını yitiriyor.

– 2596 sayılı kanuna göre ibadethane dışında dini kıyafet giydikleri için 6 ay hapis

– TCK 106'ya göre tehdit suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası alabilirler.