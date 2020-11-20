Neşe Karaböcek öldü mü haberi yayıldı ilk ağızdan açıklama geldi

Sesi ile yıllara meydan okuyan ünlü sanatçı Neşe Karaböcek'in koronavirüs nedeniyle ölüdüğü iddia edildi ve sosyal medyada yayıldı. Bu haberin ardından 'ölmedim' açıklaması yapan Neşe Karaböcek'in hayatı merak edildi. Peki Neşe Karaböcek kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler?

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Sosyal medyanın öldürdüğü son ünlü isim Neşe Karaböcek oldu. Usta sanatçının koronavirüs nedeniyle öldüğü iddia edildi. Neşe Karaböcek açıklama yaptı ve " Ölmedim, sağlıklıyım, hasta da olmadım. Ama bu haber dostlarımı çok üzdü, fenalık geçirenler oldu. Bu yalan haberi yazan utansın" dedi. Peki Neşe Karaböcek kimdir, yaşı kaç, evli mi, çocukları var mı?

Neşe Karaböcek kimdir:

Gerçek adı Neşecan Göktürk olan sanatçı, 1 Nisan 1947 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 5 yaşında "Karaböcek" piyesinde oynarken İsmet İnönü'den, Karaböcek soyadını alan "Orta Şark'ın Altın Bülbülü" unvanlı sanatçı, babasının demiryollarındaki görevi nedeniyle İstanbul' da doğdu. Henüz 2,5 yaşındayken babasının tayininin Ankara' ya çıkması nedeniyle başkente taşıdı.

Neşe Karaböcek ilk evliliğini Elenor Plak'ın kurucusu, yapımcı ve müzisyen Atilla Alpsakarya ile yaptı. Bu evlilikten Alper adını verdiği bir oğlu dünyaya geldi. Atilla Alpsakarya'nın 1974' te Neşe Karaböcek'ten ayrılıp (12 Eylül 1975) baldızı Gülden Karaböcek'le evlenmesi uzun süre magazin basınını meşgul etti. Bu evlilik yüzünden Neşe ve Gülden Karaböcek kardeşlerin arası açıldı. Neşe Karaböcek 1975 tarihinde gazeteci Tevfik Yener ile evlendi. Bu evliliktende Hasan adını verdiği bir oğlu daha oldu.

Hemen hemen her tür müziği denemiş ve sayısız 45'lik plak, LP ve kaset/CD doldurmuştur. Ayrıca 11 sinema filminin başrolünde oynamıştır. İlk büyük çıkışını 1968 yılında "Artık Sevmeyeceğim" adlı 45'liği ile yakalamış ve 90'lı yılların ortalarına kadar ismini zirvede tutmayı başarabilen ender sanatçılardan biri olmuştur. 1968-1980 arasındaki 12 yıl boyunca çeşitli plak şirketlerinden 16 adet altın plak, 1 platin plak, 1 altın bülbül (5 altın 45'lik yerine verilmiştir) ve 2 altın kaset ödülü almıştır. 1981 yılında Altın Plak adlı müzik şirketini kuran sanatçı, "Arabeskin anası" olarak bilinmekte olup yaşamını çocukları ile birlikte sürdürmektedir.