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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Aralık'ta İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada reform yapılacağına dair sinyal vermişti. Adalet Bakanlığı ‘İnsan Hakları Eylem Planı’ için kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

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Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre Adalet Bakanlığı, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin görüşlerinin alındığı toplantılar düzenliyor.

Yeni İnsan Hakları Eylem Planı’nda, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, kadın ve engelli haklarının geliştirilmesi ve bürokraside yaşanan sıkıntıların giderilmesi gibi konularda yeni düzenlemeler yer alacak.

Bakanlık, Eylem Planı’yla gençler ve çocukların haklarının geliştirilmesine yönelik ilk defa bir politika belirleyecek. Yine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarındaki hak ihlallerine ilişkin etkili ve kalıcı çözümler getirilecek.

İnsan hakları alanında faaliyet gösteren uluslararası koruma mekanizmalarının gözlem ve raporları da dikkate alınacak. Ayrıca insan hakları alanında ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleriyle iş birliği yolları geliştirilecek.

10 Aralık'ta açıklaması planlanıyor

Adalet Bakanlığı, taslağa son şeklini verdikten sonra Erdoğan’a sunacak. Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem Planını 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde açıklaması planlanıyor.

Daha sonra, eylem planı için mevzuatta eksik bulunan yeni yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalara başlanacak. Gerekli görülen yasal düzenlemelerle ilgili AK Parti grubu çalışma yürütecek ve değişiklikler Meclis gündemine gelecek. Yeni İnsan Hakları Eylem Planı’nın önümüzdeki yıl hayata geçirilmesi düşünülüyor.

Öte yandan, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı da insan hakları konusunda eksikliklerin yer aldığı İnsan Hakları Politika Belgesi’ni hazırlamak için kolları sıvadı. AK Parti tarafından hazırlanacak belge ile Bakanlığın hazırladığı eylem planına destek olunacak.

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