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Antalya'da polisten kaçan bu duvara vuruyor! Yaşlı çift isyan etti

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, peşine takılan ekiplerden kaçarken girdiği ara sokaklarda otomobilini bir evin bahçe duvarına çarptı, aracını park ettikten sonra yanındaki 2 kişiyle birlikte kayıplara karıştı.

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Polisi alarma geçiren olay, dün saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 06 HSJ 88 plakalı Renault marka otomobili durdurmak istedi. Ekipleri gören sürücü, yanında 2 kişiyle birlikte geri dönüp ters şeride girince kovalamaca başladı.

Ara sokaklara giren sürücü, Yeniemek Mahallesi 2573 sokakta direksiyon hakimiyetini kaybedip Ahmet Ali (78) ve Fatma Turan (77) çiftine ait evin bahçe duvarına çarptı, ardından 100 metre uzaklıktaki başka bir sokakta araçlarını park edip, yaya olarak polisten kaçmaya başladı. Şahıslar, izini kaybettirip kayıplara karışırken, sesi duyarak bahçeye gelen Turan çifti duvarlarının yıkıldığını görünce kaçan sürücüye tepki gösterdi.


"Polisten kaçan bizim duvara vuruyor"
İkinci kez duvarlarının polis kovalamacasında yıkıldığını belirten Fatma Turan, "Çok korktuk. Geçen sene de aynı burada kaza oldu. Aynı bu duvar yıkıldı. Polisten kaçan bizim duvara vuruyor. Burada hep kaza oluyor. Set yapılması lazım. Her zaman bizim duvarı yıkıyorlar. Daha önceki vuranlar şikayet etmememiz için yaptırdılar. Şimdikiler de nasıl yıktıysa öyle yaptıracak." dedi. Otomobilde yaptıkları incelemede içi boş alkol kutularına rastlayan polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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