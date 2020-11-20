Öğretim görevlisiydi yorgancı oldu Suriye'den Mardin'e uzanan yaşam öyküsü
SURİYE'deki iç savaştan kaçıp canını zor kurtardığını söyleyen Öğretim Üyesi Haysem Hacı Cuma, Mardin'de 50 TL'den diktiği yorganlarla geçiniyor.
Suriye'deki iç savaş sonrası 5 yıl önce, eşi ve 4 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye sığınan Deyrulzor Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi Öğretim Üyesi Haysem Hacı Cuma, Mardin'e yerleşti. Burada, tarihi ayakkabıcılar çarşısında küçük bir iş yeri kiralayan Cuma, yorgan dikmeye başladı.
Her bir yorganı 50 TL'ye diken Cuma, bunun yanı sıra vazo, oyuncak bebek ve sepet gibi el becerisi ile yaptığı ürünleri de satarak ailesini geçindiriyor.
"Türk devletine çok teşekkür ediyorum"
Suriye'den canlarını zor kurtararak ayrıldıklarını belirten Cuma, "Türk devletine çok teşekkür ediyorum. Bizlere sahip çıktı. Çok şükür yerimiz iyidir. Savaş biterse yeniden ülkeme döneceğim. Çünkü orada, yerimiz, yurdumuz, topraklarımız var" dedi.
Üniversitede el sanatları üzerine eğitim verdiğini söyleyen Cuma, Mardin'e gelince bunu sürdürmeye karar verdiğini anlattı.