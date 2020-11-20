BIST 1.323
DOLAR 7,58
EURO 9,01
ALTIN 455,67
HABER /  YEREL

Koronavirüse karşı bağışıklık güçlendiriyor! Kilosu dudak uçuklattı

KIŞ aylarında hastalıktan korunmak, soğuk algınlığına karşı vücut direncini artırmak, koronavirüs sürecinde de bağışıklık sistemini güçlü tutmak amacıyla tercih edilen ıhlamur, aktarlarda kilosu 300 lirayı bulunca kent sakinleri bütçelerine göre 75'er gramlık paketleri 20 liradan almayı tercih ediyor.

Abone ol

Havanın soğumasıyla vücut direncini artırıp, hastalıktan korunmak, koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirmek isteyenler, soluğu aktarlarda almaya başladı. Soğuk kış akşamlarında ya da gün içinde sıcak bitki çayı içmek isteyenlerin öncelikli tercihi arasında yer alan ıhlamur, fiyatıyla şaşırttı.

Kış aylarının gözde sıcak içeceği ıhlamurun kilosu 300 lirayı bulunca, fiyatını görenler, bütçelerine göre ürünü gramla satın almaya başladı. Fiyatının yüksek olması nedeniyle ıhlamur, aktardaki raflarda 75'er gramlık paketler halinde yer aldı.


Karışımdan kış çayı
Bitki çayı içerek vücut direncini artırmak isteyenler ıhlamurun yanı sıra, aktarlarda kekik, zencefil, zerdeçal, hibisus, adaçayı da satın alıyor. Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, farklı bitkilerin karışımından oluşan çaylara da yoğun ilgi göstermeye başladı. Kök zencefil adaçayı, çalba, kök zerdeçal, tarçın, hibiskus, aynısefa çiçeği karışımından oluşan bitki çayı, hastalıktan korunmak isteyenlerin gözde 'kış çayı' oldu.


Diğer bitkilerin fiyatları
Aktarlarda 75 gramı 20 liradan satılan ıhlamurun yanı sıra, kış aylarında en çok tercih edilen diğer bitkilerin fiyatları şöyle: "Hibiskus kilosu 60 lira, zencefil ile zerdeçal kilosu 75 lira, adaçayı ile kekik demeti 7,5 lira, kök zencefil adaçayı, çalba, kök zerdeçal, tarçın, hibiskus, aynısefa çiçeği karışımından elde edilen kış çayının 120 gramlık paketi 15 lira"


"Çok tercih edilmeye başlandı"
Aktar Erol Uzun, son günlerde havanın soğuması ve koronavirüse yönelik kişilerin bağışıklık sistemini güçlendirme ihtiyacından dolayı ıhlamur satışlarının arttığını dile getirdi. İhlamurun kilosunun 300 liraya satıldığını aktaran Uzun, "Ihlamuru 75'er gramlık paketler halinde 20 liradan satıyoruz. Kış aylarını en çok tercih edilen bitki çayı ıhlamur. Geçen yıl 200 liradan satılan ıhlamur 300 liraya yükseldi. Ihlamurun yanı sıra müşterilerimiz adaçayı, kekik ve hibiskus satın alıyor. Farklı bitki karışımlarından elde edilen kış çayları da çok tercih edilmeye başlandı" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Havalimanı’nda geçirildi gizlice yayacaklardı! Trump kullanmıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Aralık'ta İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacak
Koronavirüsü bitirecek Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
Mehmet Metirner'den Arınç'ın sözlerine sert tepki: Cumhur İttifakı'na sabotaj
Menemen Belediyesi'ne soruşturma: 24 kişi gözaltına alındı
Kocaeli'de korkunç kaza! Kadın 70 metre fırladı 10 araç üzerinden geçti
ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı:Cudi Dağı bölgesinde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Can Tanrıyar kimdir ne iş yapar kiminle evleniyor?
Antalya'da polisten kaçan bu duvara vuruyor! Yaşlı çift isyan etti
Diyarbakır'da terör operasyonu! 101 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk koronavirüse yakalandı
Selahattin Demirtaş Devran kitabı konusu ne? Bülent Arınç okudum deyince...
Yorumlar